Sottopasso allagato: auto bloccate e traffico in tilt. In Brianza corrente saltata e strade chiuse

Sottopasso allagato, auto ferme e traffico in tilt. Un inizio giornata molto difficile per i pendolari brianzoli. I forti acquazzoni che dalle prime ore di questa mattina, martedì 31 ottobre, si sono abbattuti su Monza e sulla Brianza stanno creando grandi disagi ai pendolari. Il sottopasso poco prima dell’ingresso della Tangenziale Nord e della Tangenziale di Milano è allagato. Le auto sono ferme in coda, i vigili del fuoco sono già sul posto per aiutare gli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto ferme nel sottopasso allagato. “È il caos - ci scrive un lettore - siamo fermi da mezz’ora”. Intanto a San Rocco il Lambro è esondato. Anche i frati della Madonna delle Grazie hanno paura. Il Lambro vicino al loro convento, che confina con le mura del Parco, si è ingrossato velocemente.

Disagi anche in Valassina per chi procede verso Monza. La Statale 36 si è allagata proprio nel tratto che da Nibionno, passando per Arosio, arriva a Seregno. Ci informano che al momento in questa tratta si viaggia su due corsie.

Disagi anche in Brianza. A Seregno è saltata la corrente elettrica. "Nelle ultime ore forti temporali hanno interessato la città, con 50 mm di pioggia caduti tra le 5 e le 6, 100 mm in meno di 24 ore - scrive il sindaco Alberto Rossi sul suo profilo Facebook -. Verso le 5 è saltata la corrente elettrica in tutta la città, ripristinata verso le 6.20 più o meno ovunque. Mentre scrivo (ore 7) rimangono lavori per il ripristino su San Giuseppe e in alcune zone di San Carlo. Ringrazio RetiPiù che si è attivata immediatamente ed è al lavoro per risolvere prima possibile il disservizio anche nelle zone ancora coinvolte di quei due quartieri. I sottopassi di Nazioni Unite e Stadio sono chiusi per mezzi in panne, e anche quello pedonale Solferino-Magenta non è agibile. È aperto quello di via Milano. Vi tengo aggiornati.

Intanto a Meda il tarò è esondato provocando gravi disagi agli abitanti. le strade trasformate in fiumi, i cortili e le cantine finite sott'acqua.

Anche a Seveso la situazione è molto delicata. "Causa allagamenti chiusi alla circolazione corso Isonzo e viale Redipugli - si legge sulla pagina Facebook del comune di Seveso -. visto il perdurare delle precipitazioni la situazione potrebbe anche peggiorare. Si invita quindi la popolazione a uscire di casa solo se necessario e, nel caso, prestare massima attenzione negli spostamenti".

A Verano Brianza è crollato un muro in via Dei Mulini. La strada è bloccata. "Si consiglia di utilizzare strade alternative per raggiungere Briosco", avvisa il comune con un post su Facebook.

Problemi anche a Carate Brianza.Il sindaco Luca Veggian invita alla massima prudenza. "Anche in città abbiamo registrato molti allagamenti in abitazioni e varie cadute di alberi - scrive sul suo profilo Facebook -. Sono tempestivamente iniziate le operazioni da parte della Protezione civile di Carate Brianza con la collaborazione della polizia locale e dei Carabinieri per il montaggio delle paratie, in quanto il livello del fiume Lambro è sopra la soglia di attenzione. Vi terrò aggiornati sull'evoluzione della situazione".

A Mediglia, nel Milanese, in via Europa 4 i vigili del fuoco di Gorgonzola hanno soccorso una signora rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento.