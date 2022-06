Tragedia sfiorata nell'area di servizio: il poliziotto salva la donna dal soffocamento

Salvata dagli agenti della polizia stradale. Il ritorno a casa, in Brianza, si sarebbe potuto trasformare in tragedia ma fortunatamente proprio in quel momento transitavano quelli che si sono rivelati poi essere i suoi angeli custodi: due poliziotti che hanno salvato una 74enne di Monza che aveva accusato un malore.

Come riferiscono i colleghi di ModenaToday il fatto è accaduto il 28 maggio quando una pattuglia della polizia stradale della sezione Modena Nord si trovava nell'area di servizio Secchia Est, lungo l'Autosole. I poliziotti della Stradale stavano svolgendo un servizio di controllo mirato, quando si sono imbattuti in una donna che aveva accusato un malore.

Gli agenti hanno notato la signora, stesa a terra all'esterno di un'automobile che era ferma ad una delle pompe del carburante per il rifornimento. La donna - una 74enne di Monza che stava facendo ritorno in Lombardia - era incosciente e accanto a lei c'era il figlio, che l'aveva fatta scendere dal sedile posteriore dell'auto sulla quale viaggiava e l'aveva stesa sul selciato per provare a soccorrerla. Purtroppo senza successo.

Subito si è cercato di reperire presso l'area di servizio un eventuale medico di passaggio ed è stato allertato il 118. Fondamentale è stato però l'intervento di uno degli agenti, che ha potuto utilizzare al meglio le proprie competenze di primo soccorso e l'esperienza maturata come volontario in ambito sanitario. Il poliziotto ha notato il colorito bluastro della donna e interrogando il figlio e il marito che viaggiavano con lei ha capito che era molto probabilmente un boccone appena ingerito a bloccare le vie respiratorie.

L'agente ha quindi eseguito la manovra di Heimlich, per altro con la paziente costretta in posizione seduta da questioni di disabilità. I tentativi si sono protratti per oltre 10 minuti, fino a quando le ripetute manovre del poliziotto hanno fatto deglutire il boccone alla signora, che ha così potuto riprendere a respirare.

Qualche minuto dopo sul posto è arrivato il 118, con ambulanza e automedica: la paziente, ormai fuori pericolo, è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara, poi seguita dai famigliari. Provvidenziale, dunque, l'intervento della pattuglia della Sottosezione Modena Nord, insieme alla prontezza e alle capacità dell'agente protagonista del salvataggio,a testimoniare ancora una volta come il sapere "trasversale" sia un grande valore per chi opera nelle forze dell'ordine.

Nei giorni scorsi, inoltre, i poliziotti di Modena Nord hanno voluto sincerarsi delle condizioni della donna dopo le dimissioni dall’ospedale e hanno contattato i suoi familiari, che hanno ringraziato gli agenti per l'intervento salvavita.