Moria di pesci nel laghetto di Giussano

Siccità e gran caldo: questi, molto probabilmente, i motivi all'origine della moria di pesci (soprattutto carpe) nel laghetto di Giussano. Sabato e domenica i volontari della protezione civile e altri volontari hanno recuperato diverse decine di pesci di acqua dolce morti nella piccola oasi nel cuore del parco del comune brianzolo e hanno cercato di salvare gli altri ossigenando il laghetto.

Un problema che già in passato si era verificato con due episodi simili - per quantità di pesci morti - nel 2012 e nel 2017. Adesso, dopo cinque anni, complice anche un'estate molto calda e senza piogge il problema si è ripresentato. Tanto che l'acqua del laghetto era calata di 70 centimetri e comunque, a causa delle forti temperature, era molto calda. "Probabilmente - fanno sapere dal comune di Giussano - i pesci sono morti per mancanza di ossigeno. Saranno, come è prassi, le analisi dei tecnici di Ats Brianza a stabilirne il decesso".

Non appena è scattato l'allarme moria si è subito messa in moto la macchina organizzativa. Sul posto si sono precipitati i volontari della protezione civile, il sindaco Marco Citterio, l'assessore all'Ambiente Giacomo Crippa, e quello alla Cultura Sara Citterio che ha dato una mano ai volontari dell'associazione pescatori per recuperare i pesci morti.

Il problema del laghetto di Giussano - come spiegano dal comune - è la mancanza di ricircolo naturale. L'acqua viene ossigenata dalla fontana centrale (che non ha solo valore estetico), dal vento e dalla pioggia. Ma la siccità e il gran caldo di questa estate tropicale hanno creato seri problemi. Malgrado la fontana abbia sempre funzionato h24, e a luglio i volontari della protezione civile abbiano effettuato un intervento di ossigenazione nel laghetto. Ma, purtroppo, tutto questo non è bastato.

Dopo la moria dell'ultimo weekend i tecnici del comune di Giussano e il biologo che si occupa della gestione idrica del laghetto sono già al lavoro per individuare altre possibili soluzioni per evitare che in futuro il problema si ripresenti.