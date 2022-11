Addio a nonna Fiore, regina della rete e della cucina

Concorezzo e la rete salutano nonna Fiore. È morta, all'età di 92 anni, Fiorenza Corno per tutti nonna Fiore. La donna, sempre allegra e sorridente, aveva persino aperto un profilo Instagram dove postava le sue attività quotidiane e le sue ricette.

"Abito a Concorezzo, mi piace cucinare e scrivere - aveva scritto sui social - amo la mia famiglia". Seguita e amata dai suoi follower postava tutte le sue attività, in primis le sue gustosissime ricette della tradizione. E vista la sua passione per la cucina il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio l'aveva persino 'scritturata' per il video di promozione della polenta di Concorezzo. Il primo cittadino per annunciare la scomparsa di nonna Fiore ha scelto proprio di postare sul suo profilo Facebook il video di promozione della polenta concorezzese con la donna alle prese con il suo primo ciak.

Tanti i ricordi e le dimostrazioni di affetto che si sono susseguite sulla rete dove nonna Fiore è stata ricordata come una donna sempre sorridente e che amava tramandare le tradizioni, pur rimanendo aperta e curiosa verso il futuro.