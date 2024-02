La città piange Mariella Meregalli, l'insegnante d'inglese dei monzesi

"Ha amato la Chiesa, la famiglia, la scuola". Queste le parole che i famigliari hanno scelto per ricordare Mariella Monti Meregalli, storica insegnante di inglese nelle scuole Ardigò, Pascoli e Confalonieri, spentasi a 89 anni nella giornata di lunedì, 6 febbraio.

Residente nel quartiere San Gerardo, Mariella Meregalli aveva dedicato tutta la sua vita all'insegnamento, con grande passione e "portando sempre nel cuore tutti i suoi studenti". All'amore per la famiglia l'89enne ha sempre accompagnato una stile di vita retto e semplice, sostenuto da una fede fervente e da una vita attiva in parrocchia. Una rettitudine e una grandezza di spirito trasferita anche ai figli Paola, Guido, Raffaele, Enrica, Francesca e alla figlia Piera, che ha scelto di diventare suora.

L'insegnante si è spenta in serenità e con grande discrezione, così come aveva sempre vissuto, circondata anche dall'affetto dei suoi nipoti e dei suoi pronipoti.

Figura altresì molto amata in città, l'89enne ha cresciuto più di una generazione di studenti monzesi. Che in queste ore, anche sulle pagine social, la stanno ricordando con affetto e ancora grande stima per quanto fatto per loro quando ancora sedeva dietro alla cattedra. "insegnante appassionata del suo lavoro che aveva a cuore i suoi studenti" si legge fra i commenti, "La prima prof che mi trasmise la passione per l'inglese" ricorda un altro monzese.

E ancora: "Ricorderò con immensa felicità i pomeriggi passati insieme a casa sua. Ai suoi racconti, al suo inglese, alla sua grinta e alla sua allegria". C'è pure chi ne ha ricordato, non senza gratitudine, la grande serietà e il rigore nel lavoro: "Ci sono stati momenti nei quali mi faceva impazzire, soprattutto quando mi obbligava a trascrivere pagine pagine di quelle parole che sbagliavo durante le verifiche. Ma ho vissuto di rendita negli anni successivi". "È stata la mia prof alla scuola media Pascoli: sono passati 30 anni ma da allora l'ho sempre portata nel mio cuore perché mi ha trasmesso una grande passione per la lingua inglese, da lei ho imparato l'importanza del rigore e dell'impegno, insegnamenti che mi hanno aiutato poi all'università e soprattutto nel mondo del lavoro" si legge ancora. C'è chi, infine, ne ha lodato il grande cuore, colmo di generosità e affetto verso i suoi piccoli alunni: "La ricordo più come una mamma, per la sua dolcezza".

I funerali dell'insegnate si terranno nella giornata di giovedì 8 febbraio, alle 15, nella chiesa di San Gerardo.