Liceo Parini in lutto per la scomparsa della professoressa Parron

La docente, 48 anni, è deceduta in seguito a un malore nella notte. Sabato i funerali. L'accorato ricordo di colleghi e studenti

"Oggi siamo costretti a scrivere una cosa che non avremmo mai voluto fare. Nines ci ha lasciato e noi ora siamo costretti a fare i conti con la sua mancanza". Comincia così l'accorato messaggio che i colleghi e gli studenti del liceo Parini di Seregno hanno voluto scrivere in ricordo della professore Nines Parron, scomparsa all'improvviso in seguito a un malore.

Quarantotto anni, madre di due figli, docente di conversazione spagnola, María Ángeles Parrón Quesada era insegnante al liceo Parini di Seregno. In passato aveva insegnato anche in Brianza, al Ghandi di Besana, e nel Milanese.

"Era una donna fantastica, una mamma amorevole e una docente amata da tutti, studenti e colleghi. Sempre sorridente, sempre ironica, sempre allegra, ma un post non può contenere il dolore immenso che proviamo e non può riassumere la sua personalità spumeggiante. A giugno il mondo odora di rose, erano i suoi fiori preferiti" scrivono dal liceo in ricordo della docente. I funerali verranno celebrati sabato mattina nella chiesa parrochiale di Besana Brianza.