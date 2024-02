Tragedia in Brianza, 33enne incinta muore con il suo bambino

Una tragedia che ha lasciato tutti sconvolti. Accaduta nell'importante centro industriale brianzolo.

A Mariano Comense Nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, una donna di 33 anni ha avuto un malore ed è morta. La donna era al nono mese di gravidanza. Purtroppo insieme a lei ha perso la vita anche il piccolo che portava in grembo.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna ha accusato dei malori già in mattinata per poi perdere conoscenza all'improvviso nel pomeriggio.

Tutto è avvenuto nella sua abitazione. Sul posto l'elisoccorso decollato da Como, l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e Besana Brianza, l’auto infermieristica da Cantù e l’auto medica dall’ospedale San Gerardo di Monza: nonostante la tempestività dei soccorsi purtroppo non c'è stato nulla da fare né per lei né per suo figlio che doveva nascere a giorni. Ma purtroppo non c'è stato nulla fare, né per lei né per suo figlio.

Intervenuti anche i carabinieri di Mariano Comense che avranno il compito di delineare i contorni della drammatica vicenda.