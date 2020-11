Monza terza provincia lombarda per numero di incidenti: più di un morto ogni 100 sinistri

Monza e Brianza terza provincia in Lombardia per numero di incidenti. Sono 2.694 i sinistri stradali rilevati nel 2019 sul territorio provinciale, un numero in aumento rispetto all'anno precedente. A fornire i dati è il volume sull'incidentalità stradale in Lombardia nel 2019 curata da Polis Lombardia.

Quasi 2mila incidenti si sono verificati tra veicoli in marcia, con una prevalenza di scontri frontali e laterali e tamponamenti. Sono invece meno di 500 gli incidenti di veicoli isolati, provocati soprattutto da urti con ostacoli accidentali e uscite di strada. Il dato preoccupante però riguarda la mortalità, con un numero di vittime superiore alla media lombarda: con 1,5 morti ogni 100 incidenti.

Otto invece i pedoni che hanno perso la vita a causa di investimenti (277 in totale i sinistri rilevati). Tra le 12 province lombarde complessivamente Monza e Brianza esprime il terzo dato peggiore in termini di incidenti ogni 1.000 residenti.