Villasanta, è morto l'assessore Claudio Colombo: era stato anche membro della giunta Scanagatti a Monza

Lutto a Villasanta per la morte dell'assessore Claudio Colombo. Cinquantasei anni e assessore all'Urbanistica e Assetto del Territorio nel comune brianzolo alle porte di Monza, Colombo si è spento nella notte tra giovedì e venerdì.

Malato da oltre un anno, Colombo era avvocato di professione e assessore all'Urbanistica a Villasanta per la giunta Ornago dove era entrato a far parte della squadra in seguito a un rimpasto. L'esperienza amministrativa di Colombo prima di Villasanta ha toccato anche Monza dove nel 2012 aveva ricoperto lo stesso incarico per la giunta del sindaco Roberto Scanagatti.