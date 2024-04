Dramma a Brugherio, uomo trovato senza vita in auto

Qualcuno ha notato un uomo accasciato in un'auto e ha dato l'allarme. Dramma a Brugherio nella serata di venerdì 12 aprile dove un uomo, un 49enne stando alle prime informazioni, è stato trovato senza vita a bordo di una Bmw bianca.

La segnalazione è scattata pochi minuti dopo le 19.30 e in via Quarto, all'altezza del civico 41, nel tratto che da Brugherio prosegue poi verso Cernusco sul Naviglio e Vimodrone, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e i carabinieri della compagnia di Brugherio insieme al medico legale. Per il 49enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Non è chiaro a quando risalga il decesso e per far luce sulle cause della morte e le circostanze in cui avvenuto potrebbe essere disposta l'autopsia. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso al volante.