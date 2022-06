Muore mentre cambia una gomma in Autostrada

Forse il gran caldo che fin dalle prime ore della giornata ha avvolto anche Monza e la Brianza. Potrebbe essere la forte canicola la causa all’origine della morte di un 64enne che nella mattinata di ieri, domenica 26 giugno, si è accasciato a terra mentre era impegnato a cambiare una gomma della sua auto.

Il fatto è accaduto poco prima delle 9 lungo l'Autostrada A4 nel tratto tra Trezzo e Cavenago. L'uomo si era accostato per cambiare la gomma quando, improvvisamente, ha avuto un malore ed è caduto picchiando la testa. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza e l'elisoccorso. Ma poi i soccorritori, giunti sul posto, hanno capito che la situazione era ben più seria.

Le condizioni dell'uomo erano più gravi: il 64enne è stato trasferito all'ospedale di Vimercate in codice rosso ma, purtroppo, per lui non c'era più nulla da fare.