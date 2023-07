Il cadavere di un ragazzo è stato trovato alla centrale elettrica a Cornate d'Adda

Tragica scoperta nella serata di giovedì 6 luglio a Cornate d'Adda. Il corpo senza vita di un ragazzo di 29 anni è stato trovato a ridosso della centrale elettrica Esterle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate insieme ai vigili del fuoco.

Dai primi riscontri sembra essere stata confermata l'identità del giovane: si tratta di un cittadino di origine marocchina di nemmeno trent'anni. Lo stesso ragazzo di cui qualche giorno fa si erano perse le tracce nel Lecchese e per cui erano in corso le ricerche nel fiume da parte dei vigili del fuoco. Il 29enne era stato visto tuffarsi nelle acque dell'Adda a Brivio. Ma non era più riemerso.

E lunedì mattina si erano mobilitate le squadre fluviali dei soccorsi dei comandi Lecco Como e Monza dei vigili del fuoco che avevano ispezionato ancora le sponde del fiume per la ricerca del possibile disperso con l'ausilio del gommone da rafting. L'allarme era scattato alle 16 di sabato 1° luglio dopo la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero visto un uomo - di giovane età - tuffarsi nel fiume senza più riemergere. Le operazioni di ricerca sono proseguite per giorni. Giovedì in serata poi il tragico ritrovamento in Brianza.