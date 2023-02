Luci accese in casa ma lui non risponde: uomo trovato morto

Fuori da casa sua c'era la sua auto e nell'appartamento le luci erano accese ma l'uomo non rispondeva alle chiamate e non apriva la porta. Così il fratello, preoccupato che gli fosse accaduto qualcosa, ha dato l'allarme e chiesto l'intervento dei soccorsi.

E così mercoledì mattina in via Seveso, a Meda, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi del 118 seguiti dai carabinieri. Per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare.

Il personale ha trovato l'uomo, 58 anni, di professione autista, privo di vita all'interno dell'appartamento e il pm ha disposto l'autopsia e gli accertamenti necessari. Al momento non si esclude alcuna ipotesi circa la causa del decesso che potrebbe essere legato a un malore e quindi a cause naturali.