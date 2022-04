La Brianza piange Michelino, il paladino della difesa della salute sul lavoro

Una vita spesa in fabbrica, ma anche e soprattutto a difendere il diritto alla salute dei lavoratori. Lui che, di compagni e di colleghi, ne aveva visti tanti ammalarsi e morire. Si è spento Michele Michelino, classe 1949, anima del Comitato difesa salute luoghi di lavoro. Michelino è morto giovedì 21 aprile all'ospedale Niguarda di Milano.

Il suo nome, ma soprattutto il suo impegno, erano molto noti e apprezzati anche in Brianza. Tanti i colleghi monzesi e brianzoli che negli anni Sessanta e Settanta hanno lavorato con lui a Milano e a Sesto San Giovanni, prima alla Pirelli e poi alla Breda. Ed è proprio alla Breda che è iniziato il grande impegno di Michelino: lì nella grande azienda di Sesto San Giovanni Michelino ha visto ammalarsi e morire di mesotelioma (più noto come tumore dell'amianto) tanti operai. Ed è proprio in quel contesto che è nato il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio che vede tra i fondatori anche l'avvocato monzese Antonella Crippa che, proprio a causa del mesotelioma, ha perso il suo papà operaio a Sesto.

"Michele era una persona straordinaria - ricorda Antonella Crippa -. Che ha portato avanti questa lotta a difesa dei lavoratori che in fabbrica si sono ammalati e per la fabbrica sono morti. Il prossimo 30 aprile, come ogni anno, a Sesto San Giovanni si celebrerà la commemorazione davanti alla lapide dedicata ai morti sul lavoro. E lì, in via Carducci, per la prima volta non ci sarà Michele con il suo megafono a ricordarci l'importanza della salute sui luoghi di lavoro".

Tante le dimostrazioni di affetto non solo da amici, colleghi, ma anche dalla politica. Giovedì sera a Sesto San Giovanni, durante il consiglio comunale, c'è stato un minuto di silenzio per ricordare e onorare Michele Michelino. " Aveva ed ha saputo superare le logiche delle contrapposizioni per dare valore 'alla vita e alla salute dei lavoratori' come valore trasversale a tutti. Ora e sempre", ricorda l'avvocato Crippa.

"Michele, da quando 16enne entrò alla Pirelli di Milano, fino al suo ultimo giorno ha vissuto per una cosa sola: la liberazione del proletariato di tutti i paesi dallo sfruttamento e dall’oppressione e il rovesciamento del sistema barbaro e inumano in cui viviamo, il capitalismo - ricordano con una nota i compagni del Centro di iniziativa proletaria Tagarelli e quelli del Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro -. Una battaglia portata avanti contro tutto e contro tutti, con determinazione, tenacia e coerenza. Rara virtù la coerenza, ma Michele la possedeva: faceva quello che diceva. Con la sua vita, e soprattutto con la sua opera, ci ha insegnato che la lotta paga, che se si è determinati e organizzati si può vincere anche nelle peggiori condizioni. E soprattutto ha saputo costruire, dovunque è andato, quella cosa fondamentale per la classe: l’unità. Michele è sempre riuscito, con tranquillità e calma, ad unire operai, lavoratori, compagni provenienti dalle più diverse esperienze per portare avanti la battaglia comune".

L'ultimo saluto questa mattina, sabato 23 aprile, alle 10.45 davanti alla camera mortuaria di Niguarda.