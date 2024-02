La politica lissonese piange la scomparsa del suo storico assessore.

È morto nella giornata di sabato 17 febbraio, Renzo Perego, già assessore della giunta Monguzzi, fino al 2022, più volte consigliere comunale e tra i fondatori del circolo del Partito democratico. Classe 1951, insegnante, Perego ha lavorato in diverse scuole della città, affiancando al suo impegno anche la passione per la politica locale. Eletto più volte consigliere comunale, durante la precedente sindacatura di Concetta Monguzzi era stato assessore allo Sport e istruzione.

Militante sin da giovane tra le fila della Dc, era stato tra i fondatori del Partito democratico lissonese. In città era noto anche per essere stato tra i promotori dello storico Palio di Lissone.

A ricordarlo in un lungo post la lista civica ViviLissone: "Un politico che ha sempre avuto a cuore la nostra Lissone e ha sempre lavorato perché fosse una città con la C maiuscola. Con la scomparsa di Renzo non solo perdiamo una figura di spicco della politica lissonese degli ultimi 40 anni, ma perdiamo soprattutto una persona attenta, scrupolosa, preparata, che non lasciava mai niente al caso, che approfondiva ogni questione, dalla più importante alla più piccola, senza tralasciare alcun dettaglio. Perdiamo una persona pronta a dare attenzione agli altri, ad ascoltare e confrontarsi, a volte in modo aspro, ma sempre nel rispetto delle opinioni altrui. Perdiamo una persona che era capace di ricordare e preservare il passato, per potere nel presente progettare il futuro con lungimiranza, nel rispetto del tessuto sociale e produttivo di Lissone. Perdiamo anche un politico consapevole dell'importanza dei ruoli e delle regole istituzionali, delle quali è stato ottimo tutore nella veste di presidente del consiglio comunale di Lissone. Ma per molti di noi Renzo era anche un amico con cui condividere un percorso di vita e tanti momenti piacevoli che non dimenticheremo".

Carico di commozione anche il ricordo della Polisportiva Campagnola Lissone, che ha sottolineato l'impegno di Perego a favore delle iniziative sportive in città: "Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Renzo Perego, una persona straordinaria, profondamente appassionata dello sport e un grande amico della nostra Polisportiva. La sua collaborazione con noi per molti anni è stata preziosa e il suo spirito generoso ha illuminato le nostre giornate. Riposa in pace, Renzo. La tua assenza sarà profondamente sentita e i tuoi ricordi continueranno a vivere nei nostri cuori. Ci mancherai".