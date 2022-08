Sergio si sente male in strada e muore

Se ne è andato improvvisamente, nella sua Vimercate, in quella centralissima piazza dove in molti lo conoscevano e gli volevano bene. Grande dolore nella cittadina brianzola per la morte di Sergio Graziani, 57 anni, morto nel pomeriggio di giovedì 4 agosto in seguito a un malore. Erano da poco passate le 19.30 quando l'uomo si è sentito male nella centralissima via Vittorio Emanuele.

Sono stati subito allertati i soccorsi: dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza in codice giallo. Sergio è stato trasferito all'ospedale di Vimercate ma le sue condizioni sono improvvisamente precipitate. Sono risultati vani i tentativi dei medici di rianimarlo. Purtroppo il cuore di Sergio ha smesso di battere.

La notizia si è subito diffusa a Vimercate dove l'uomo era molto conosciuto e amato. Una lunga esperienza professionale come consulente immobiliare, ma soprattutto un volto familiare nel centro della città. Tantissime le dimostrazione di affetto comparse sui social: sul gruppo Sei di Vimercate se… dove i follower si sono stretti al dolore della moglie e dei tre figli di Sergio, ma anche sul suo profilo social dove in molti ricordano quell'amico buono e sorridente che improvvisamente se ne è andato.