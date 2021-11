Tragedia lungo i binari in Brianza, uomo muore investito da treno

Tragedia nella serata di giovedì 18 novembre in Brianza. A Lentate sul Seveso un uomo di 43 anni ha perso la vita, travolto e ucciso da un treno lungo i binari all'altezza di via XXIV Maggio. Il dramma è avvenuto pochi minuti prima delle 21 quando è partita una chiamata con una richiesta diintervento alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

Sul posto sono accorse un'automedica e un'ambulanza allertate in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto eaccertare se si sia trattato di un tragico investimento o di un gesto volontario.

Nella serata di giovedì la circolazione ferroviaria nel tratto è stata interrotta per consentire i rilievi da parte dell'autorità giudiziaria con ripercussioni lungo la linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate e la Como-Chiasso. "Al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti nei pressi della stazione di CAMNAGO, la circolazione è fortemente rallentata e i treni subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi fino a circa 60 minuti. Alcuni treni non saranno effettuati nel percorso Camnago-Monza. Come alternativa di viaggio, è possibile utilizzare da Camnago e da Como i treni circolanti su rete Ferrovienord diretti a Milano" si legge sul sito di Trenord.