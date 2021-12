Tragedia tra i binari, uomo trovato senza vita lungo la ferrovia

Tragedia lungo i binari alle porte della Brianza. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita lungo i binari tra Milano e Sesto San Giovanni nella mattinata di giovedì 9 dicembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 10, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari del 112, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo sarebbe stato travolto da un treno.

L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polfer, sul posto per i rilievi; per il momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. Rfi, attraverso il suo portale, ha fatto sapere che il traffico ferroviario è rallentato in prossimità della stazione di Greco Pirelli: "i treni seguiranno percorsi alternativi con rallentamenti fino a 15 minuti".