Non solo malamovida, controlli in Brianza: nessuna irregolarità

Movida e controlli. Nessuna infrazione o irregolarità è stata rilevata nel corso del weekend a Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, in Brianza, durante il servizio di controllo contro la "malamovida" predisposto dai carabinieri della compagnia di Desio.

Nel corso dello scorso fine settimana, i militari della tenenza di Cesano Maderno in collaborazione con gli agenti della polizia locale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro brianzolo.

"L’iniziativa nasce dall’attività di coordinamento per prevenire fenomeni delinquenziali connessi alla così detta mala movida" spiegano dal comando provinciale dell'Arma. Sono stati effettuati posti di controllo, alcoltest e verifiche in tre locali. In totale sono state 62 le persone fermate e controllate - anche a Ceriano Laghetto, durante l'evento della Notte Bianca - e 25 i veicoli. Nessuna sanzione o irregolarità è stata riscontrata. A prevalere in questa circostanza è stato il rispetto delle regole.