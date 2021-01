Carate Brianza, clienti bevono caffè al bancone: multa e chiusura per il locale

Caffè consumati al bancone e multa per il titolare del locale. A Carate Brianza mercoledì mattina un bar di via Cusani, situato proprio a pochi passi dal comando di polizia locale, è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anti-covid.

Secondo quanto accertato infatti al momento del controllo un paio di clienti sarebbero stati sorpresi a consumare il caffè al bancone, modalità vietata dalle normative anti-contagio in vigore che prevedono unicamente l'asporto o il delivery. E così è scattata la sanzione da 400 euro e la chiusura per cinque giorni dell'esercizio che ora dovrà mantenere le serrande abbassate fino a martedì 15 gennaio.

Non si tratta del primo locale multato in Brianza per il mancato rispetto delle normative anti-contagio: sanzioni sono state comminate anche a Brugherio e Villasanta.