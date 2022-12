Fermato al volante del Suv: maxi multa di 5.500 euro per 41enne

Una maxi multa da 5.500 euro, somma di sanzioni differenti per altrettante violazioni. Questa la cifra che dovrà pagare un 41enne di origine moldava residente a Cologno Monzese che nella tarda mattiata di domenica 4 dicembre si è imbattuto in un controllo di polizia locale a Brugherio.

Una pattuglia ha fermato il Range Rover Sport con al volante il 41enne in via San Maurizio al Lambro: a insospettire gli agenti sono state le targhe di immatricolazione polacche apposte sul mezzo. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il veicolo risultava immatricolato in Italia e mai radiato al Pra e ai terminali della Motorizzazione Civile risultava intestato ad un 45enne brugherese. Al conducente quindi è stata contestata la circolazione con targa impropria, omessi obblighi in occasione della cessazione di veicolo, l'assenza di assicurazione per il veicolo corrispondente così come non c'era traccia di revisione. L'uomo è stato sanzionato anche per circolazione senza idonei documenti.

Il veicolo è stato posto a fermo amministrativo e sequestro amministrativo. L'ammontare delle sanzioni amministrative è di circa 5.500 euro.