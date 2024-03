In trasferta per buttare la spazzatura in strada in Brianza: 10mila euro di multa

Potrebbe dover pagare una multa di 10mila euro una donna, classe 1965, residente in un paese in provincia di Como, che è stata individuata dalla polizia locale come responsabile di un abbandono abusivo di rifiuti a Seregno. L'area scambiata per una discarica abusiva a cielo aperto dalla sessantenne comasca è stata via Bottego e qui la donna avrebbe abbandonato alcuni sacchi neri. Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e agli accertamenti della polizia locale alla signora è stato contestato il reato di abbandono di rifiuti come configurato dall’articolo 255 del Codice di Tutela Ambientale.

Secondo quanto ricostruito, la donna dopo aver effettuato alcuni lavori in una abitazione nella zona sud della città, è arrivata a bordo di un'auto per buttare via tutto ciò di cui doveva liberarsi. E dall'automobile berlina, si è risaliti al proprietario e, da qui al conducente che non ha potuto fare altro se non ammettere le proprie responsabilità.

“Gli abbandoni di rifiuti sul territorio sono oggetto di particolare attenzione da parte della Polizia Locale – ha detto il vicesindaco William Viganò -: le vie Bottego e Solferino, dove la problematica è più endemica, sono oggetto di peculiari azioni. Essere arrivati in fondo a questo caso non risolve, ovviamente, tutti i problemi aperti: ma è un importante segnale di presenza, oltre che la dimostrazione di come, con la collaborazione di tutti, il fenomeno degli abbandoni possa essere contrastato”.