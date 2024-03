Cibo e bancarelle abusive al mercato a Seveso: maxi multe da 6mila euro

Banchi e bancarelle abusivi al mercato. E dopo i controlli della polizia locale, sono scattate le multe.

Nella giornata di sabato presso il mercato cittadino di viale Redipuglia, gli agenti del comando della polizia locale di Seveso, impegnati in una attività di controllo, in uniforme e abiti civili, ha effettuato una serie di accertamenti antiabusivismo. Sono stati effettuati due sequestri amministrativi di merce alimentare e non alimentare con sanzioni per 3mila euro ciascuno.

Gli agenti hanno applicato anche il mini-daspo, l'allontanamento di 48 ore dall'area in cui il soggetto è stato sorpreso. I prodotti alimentari oggetto del sequestro sono stati donati a un ente di beneficenza presente sul territorio. "Oltre a ciò sono stati effettuati specifici controlli nell'area della stazione e del centro cittadino" precisano dal municipio.