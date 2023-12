Il cellulare alla guida, in auto senza cintura di sicurezza, al volante dopo aver alzato il gomito e aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Queste le contestazioni più frequenti per cui la polizia stradale di Monza e Brianza si è trovata a dover procedere nell'ultimo anno. Per un totale di 7mila contestazioni. Alcune concluse con una sanzione, altre con una denuncia.

Settemila contestazioni per infrazioni in meno di un anno e 855 incidenti. E poi i controlli stradali, con 2.400 pattuglie espresse lungo le arterie di competenza della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza. Questi sono solo alcuni numeri dell'attività effettuata lungo le arterie di competenza della polizia stradale che si estendono, per vigilanza stradale, lungo la tratta “bassa” della Valassina, la SS36, una delle strade statali più trafficate a livello nazionale e con la Sottosezione di Arcore, la Tangenziale Nord di Milano e sul tratto che da Cascina Gobba porta a Vimercate della Tangenziale Est.

Controlli, multe e incidenti: i numeri

In meno di un anno, da gennaio a novembre, sono state contestate oltre 7000 infrazioni e tra queste spiccano la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti e la mancanza dell’uso della cintura di sicurezza e l’uso del telefono cellulare durante la guida. Un discreto numero di contestazioni attiene anche a quelle relative a coloro che percorrono la corsia di emergenza per agevolarsi nel traffico, quindi in assenza di necessità contingenti, pari a quasi 60. Sanzione che prevede anche la sospensione della validità della patente.

A proposito di titolo di guida, sono quasi 150 le infrazioni per guida senza patente di cui all’art. 116 cds. Da ultimo, seppur diminuite rispetto agli anni precedenti, sono sempre presenti le violazioni relative all’art. 193 cds concernenti l’assenza di copertura assicurativa del veicolo, nella misura di 203. Per quanto attiene all’omessa revisione, spicca il consistente numero di oltre 900 infrazioni contestate a seguito dei controlli.

Alcuni servizi vengono svolti con l’ausilio dello “Street Control”, un apparecchio che riesce a verificare un innumerevole numero di targhe di veicoli in brevissimo tempo, accertando la copertura assicurativa e la revisione. Particolare è anche il fenomeno dei cosiddetti prestanome, cioè veicoli di proprietà di soggetti tendenzialmente ignari, ovvero che hanno ceduto i propri dati per pochi spiccioli, non sapendo la destinazione dei veicoli di cui risultano intestatari.