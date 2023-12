Che cos'è lo street control: lo speciale dispositivo a bordo delle auto della polizia stradale in Brianza

Settemila multe per infrazioni in meno di un anno e 855 incidenti. E poi i controlli stradali, con 2.400 pattuglie espresse lungo le arterie di competenza della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza che dopo quattro anni saluta il suo comandante, il vice questore aggiunto Mauro Livolsi che ricoprirà un nuovo incarico a Bergamo.

Una competenza quella della sezione della polizia stradale di Monza e Brianza che si estende, per vigilanza stradale, lungo la tratta “bassa” della Valassina, la SS36, una delle strade statali più trafficate a livello nazionale e con la Sottosezione di Arcore, la Tangenziale Nord di Milano e sul tratto che da Cascina Gobba porta a Vimercate della Tangenziale Est.

Tra le infrazioni rilevate la guida di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e di revisione. Per identificare queste irregolarià un prezioso strumento in ausilio degli agenti è stato lo Street Control. Ma di che strumentazione si tratta e come funziona?

Che cos'è lo street control

"Alcuni servizi vengono svolti con l’ausilio dello “Street Control”, un apparecchio che riesce a verificare un innumerevole numero di targhe di veicoli in brevissimo tempo, accertando la copertura assicurativa e la revisione" specificano dalla questura di Monzae Brianza.

"Particolare è anche il fenomeno dei cosiddetti prestanome, cioè veicoli di proprietà di soggetti tendenzialmente ignari, ovvero che hanno ceduto i propri dati per pochi spiccioli, non sapendo la destinazione dei veicoli di cui risultano intestatari. Sono state 34 le contestazioni dell’art. 94bis cds che si occupa di tale fattispecie". L’apparecchiatura consente agli operatori, da una lettura ottica della targa dei veicoli in transito, l’immediato accertamento presso le Banche Dati di Polizia.