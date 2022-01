Muore in ospedale dopo una aggressione, si indaga sul decesso di un 55enne

Era stato soccorso in strada sabato sera, a Saronno, dopo un malore ed era stato accompagnato in ambulanza in ospedale a Legnano. E qui, nella struttura sanitaria, è deceduto lunedì. Prima di morire l'uomo - Francesco Costa, 55 anni, residente a Cesano Maderno, in Brianza - avrebbe riferito di essere stato aggredito.

Le indagini

Il decesso è avvenuto in seguito a una emoraggia cerebrale e ora sarà l'autopsia a chiarire le circostanze della morte. L'ospedale ha informato le forze dell'ordine e ora sul decesso dell'uomo indagano i carabinieri della compagnia di Saronno. Al vaglio dei militari le frequentazioni del 55enne e i suoi movimenti prima del trasferimento in ospedale dove poi le sue condizioni sono precipitate.

Il brianzolo, secondo quanto riferito ai medici, sarebbe stato colpito da qualcuno forse durante una lite o una rissa avvenuta in città. Le indagini sono in corso e l'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale.