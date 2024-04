Controlli dei Nas in un ristorante e un bar in Brianza: multe per 4mila euro

Carenze igienico sanitarie di vario genere, utilizzo di locali non autorizzati e personale non formato. Per un ristorante a Carnate è scattata una multa da duemila euro dopo un controllo congiunto effettuato nel locale nel fine settimana di Pasqua dai carabinieri della compagnia di Vimercate e dal personale del Nucleo Antisofisticazione.

Sanzionato anche un bar nello stesso comune. Gli accertamenti sono scattati nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio dei militari dell’Arma nei pressi della locale stazione ferroviaria dove sono state identificate 30 persone e fermati e controllati 20 mezzi in transito. Con gli specialisti del Nas di Milano poi sono state controllate due attività di ristorazione della zona per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari di settore. Sono emerse diverse violazioni e sono scattate due multe per 4mila euro complessivi.

Nei confronti del titolare di un ristorante di Cornate d’Adda è stata emessa una sanzione “per accertate violazioni attinenti l’utilizzo di locali non autorizzati, carenze igienico-sanitarie e personale non formato”, come precisato in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza. Altri duemila euro di multa sono scattati nei confronti di un bar situato nei pressi della stazione “per violazioni connesse alle procedure di autocontrollo, inerenti all’etichettatura dei prodotti”.