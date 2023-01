Niente denuncia (e niente indagini) per i sospettati di aver scassinato le auto

I proprietari non hanno sporto denuncia, e i carabinieri non hanno quindi fatto partire le indagini. È successo a Barlassina quando alcuni cittadini hanno allertato le forze dell'ordine per denunciare la presenza in via Segantini di alcuni giovani intenti ad aprire le auto in sosta.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Lentate sul Seveso e di Meda. I militari hanno identificato tre giovani che corrispondevano alle descrizioni fornite dai residenti. Si tratta di due 21enni e un 15enne tutti originari del Marocco. I giovani sono stati condotti in caserma per gli accertamenti del caso. Un 21enne è risultato irregolare ed è stato denunciato per violazione della legge sull’immigrazione. Invece, in relazione alla nuova normativa introdotta dall'1 gennaio con la ‘riforma Cartabia’, non avendo in proprietari delle auto sporto denuncia, i militari non hanno potuto indagare i tre giovani sospettati di aver forzato le auto e perpetrato i furti.