Niente più rifiuti, l'insolito aspetto della via che non è più una discarica

Sembra una strada normale. Proprio quello che dovrebbe essere e non una discarica a cielo aperto. Per chi in questi ultimi due giorni ha percorso via Dell'Offelera, il tratto che collega Monza, Brugherio e la zona industriale di Agrate Brianza che scorre a ridosso della tangenziale Est, sarà parso quasi irriconoscibile: niente più sacchi di immondizia abbandonati, macerie e resti di elettrodomestici e di mobilio.

E' servita un'intera giornata di lavoro, anzi due perchè il cassone del camion non conteneva tutta quella spazzatura, ai mezzi dell'impresa Sangalli che insieme al personale dell'ufficio rifiuti del comune di Monza martedì hanno provveduto alla pulizia della discarica abusiva sorta in via Offelera. Una situazione di degrado che MonzaToday aveva documentato anche con delle fotografie dello stato in cui versava l'area, raccogliendo anche diversi appelli da parte di cittadini con richieste di intervento.

E martedì è scattata l'operazione pulizia. "Abbiamo provveduto con ufficio rifiuti e impresa Sangalli alla pulizia della discarica di via dell'Offelera, con intervento di rimozione straordinaria dei rifiuti abbandonati. Le operazioni si concluderemo domani, perché erano così tanti che non ci stavano nel cassone. E' stato posto il nastro rosso sul bordo strada per delimitazione" ha spiegato l'assessore all'Ambiente del comune di Monza Giada Turato.

"È inaccettabile che ancora oggi si rechi danno all'ambiente commettendo un vero e proprio reato perchè, ricordiamolo, il rinnovato art. 255 del Decreto Legislativo 152/2006 prevede che il privato che abbandona rifiuti soggiace a sanzione penale e non più a sanzione amministrativa". La pulizia straordinaria dell'area è arrivata all'indomani dell'articolo pubblicato dal nostro quotidiano con la denuncia del degrado in cui da tempo versava l'area.

"Per dire basta all'abbandono in via risolutiva, stiamo lavorando al potenziamento della videosorveglianza per implementare nuove telecamere grazie al progetto Smart Cities ricompreso nell'appalto di pubblica illuminazione". Ora si può solo sperare che il nuovo aspetto, pulito, di via Dell'Offelera non sia solo una breve parentesi ma il tratto resti sgombro da rifiuti e non diventi di nuovo un'area bersaglio di abbandoni e scarichi abusivi di materiali.