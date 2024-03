La strada della Brianza che è diventata un discarica: 10 montagne di rifiuti in 1 km

C'è un frigorifero che a qualcuno non serviva più, abbandonato sul ciglio della strada. Montagne di sacchi con rifiuti di ogni tipo e un materasso. E centinaia di altri oggetti, resti di arredo o materiali disseminati accanto all'asfalto.

Un problema, quello dell'abbandono abusivo di rifiuti, che in via Offelera, a Brugherio, purtroppo non è una novità ma che ultimamamente, stando alle segnalazioni che MonzaToday ha ricevuto (e verificato), sembra essersi aggravato. La strada che scorre al confine tra Monza, Brugherio e Agrate Brianza, per un tratto parallela alla tangenziale Est, che si ricollega alla zona industriale che separa i due comuni brianzoli è diventata una discarica a cielo aperto. Anzi una strada dove ogni giorni compaiono nuove discariche: montagne di riifiuti abbandonati, uno accanto all'altro, separati da poche decine di metri. E chi la percorre ogni giorno purtroppo si accorge spesso di qualche cumulo che il giorno prima non c'era. Mentre gli altri sono ancora lì, in attesa di essere rimossi e smaltiti.

Contro l'abbandono di rifiuti il comune di Brugherio ha incentivato i controlli e i monitoraggi, utilizzando anche fototrappole per risalire agli autori degli scarichi e in alcuni casi questi sono stati individuati e sanzionati. Ma in via Dell'Offelera il problema sembra essersi aggravato: in meno di un chilometri sono "spuntate" dieci discariche abusive e sembrano essere di più i tratti di strada ingombri con i rifiuti abbandonati che quelli in cui la carreggiata scorre accanto a pezzi di strada liberi. "E' una vergogna, è uno spettacolo indecente passare da una strada così malridotta. Mia figlia mi chiede spesso perchè la strada è piena di immondizia perchè dal finestrino vede solo quella. E' una questione di decoro e di igiene" ha commentato un lettore.