Rinforzi in arrivo sul territorio brianzolo, 14 nuovi agenti sono entrati in servizio

Il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha accolto e dato il benvenuto negli uffici di via Montevecchia a quattordici nuovi operatori appartenenti al ruolo agenti ed assistenti della Polizia di Stato, che andranno a potenziare l’organico della questura. Si tratta di quattordici agenti appena nominati, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica il 16 dicembre scorso, provenienti dalle scuole allievi agenti della polizia di stato di Peschiera del Garda, Trieste, Alessandria, Vibo Valentia e Campobasso, dove hanno svolto il corso di formazione.

Sin da subito i nuovi poliziotti saranno assegnati alle varie articolazioni della questura ed andranno ad incrementare l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – squadra volanti, deputato al controllo del territorio, e gli uffici di front-office al servizio ed a favore dell’utenza, tra i quali, in particolare, l’ufficio passaporti e l’ufficio immigrazione. Il questore della provincia, Marco Odorisio, ha sottolineato come “l’importanza dell’assegnazione di queste preziose risorse, testimonia l’attenzione che il dipartimento della pubblica sicurezza riserva al territorio ed alle comunità di Monza e della Brianza, nella consapevolezza di interpretare il nostro ruolo ed il nostro servizio per il bene comune ed a favore dei cittadini, i quali legittimano il nostro operato ed il nostro agire con la fiducia che riservano e ripongono verso di noi”.