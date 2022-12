Guardia di finanza, arrivano nuovi finanzieri: la visita del comandante regionale

Un impegno costante contro i reati finanziari, i finanziamenti illeciti e l’evasione ma non solo. E attività sempre più sofisticate e capillari grazie anche all’apporto di nuovo personale. Il Generale di Divisione Leandro Cuzzocrea, nuovo comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, martedì è stato a Monza, in visita al comando provinciale di Monza. Ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Maurizio Querqui, ha incontrato i comandanti dei Reparti e una rappresentanza del personale in servizio in tutta la provincia. Il generale ha usato parole di apprezzamento per la professionalità e il costante impegno profuso nelle attività di prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità di matrice economica e finanziaria e ha invitato a una sempre più incisiva azione istituzionale del Corpo, anche alla luce della recente assegnazione di diversi neo Ispettori e Finanzieri in uscita dai corsi di formazione svolti presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila e la Legione Allievi di Bari, che hanno ulteriormente potenziato i Reparti alla sede di Monza.

Nel capoluogo brianzolo tre anni fa è stato istituito anche il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, reparto specialistico del Corpo, che ha reso possibile un ulteriore salto qualitativo delle investigazioni di più alto spessore. “Si tratta di un graduale ma costante rafforzamento della presenza delle Fiamme Gialle nella provincia di Monza e Brianza, a testimonianza dell’attenzione riservata dal Corpo alla sicurezza economico finanziaria del territorio, soprattutto in un periodo storico in cui occorre implementare l’attività di prevenzione e contrasto anche ad eventuali fenomeni illeciti collegati agli ingenti finanziamenti provenienti dal PNRR” spiegano dal comando provinciale.

Accompagnato dal comandante provinciale Querqui, il generale Cuzzocrea, nel corso della giornata, è stato ricevuto dal prefetto di Monza e della Brianza Patrizia Palmisani e dal procuratore della Repubblica di Monza, Claudio Gittardi, con i quali si è confrontato su tematiche istituzionali e di carattere operativo afferenti all’impegno dei Finanzieri brianzoli a tutela della legalità, dell’economia sana e della leale concorrenza del mercato, raccogliendo espressioni di stima e di plauso istituzionale per l’operato delle Fiamme Gialle ed assicurando alle stesse Autorità il massimo sforzo e la piena collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento della propria missione istituzionale.