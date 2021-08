Cambio ai vertici della Guardia di Finanza: lascia il colonnello Noceti, arriva il colonnello Querqui

Cambio ai vertici della Guardia di Finanza di Monza. Il colonnello Aldo Noceti lascia il Comando provinciale di Monza destinazione Roma; gli subentra il colonnello Maurizio Querqui precedentemente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma.

Oggi, giovedì 26 agosto, la cerimonia di passaggio delle consegne all’interno del Comando provinciale di Monza di piazza Diaz alla presenza del comandante regionale Lombardia, il generale di divisione Stefano Screpanti.

Il generale Screpanti ha ringraziato il colonnello Noceti per l’attività svolta in questi anni in condizioni rese particolarmente complicate per effetto dell’emergenza sanitaria.

Malgrado le limitazioni tutti i reparti delle Fiamme Gialle di Monza e Brianza hanno proseguito nelle attività di polizia economico-finanziaria, di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti.

Il comandante regionale ha ricordato l’intensa attività svolta dal colonnello per la fase di avvio del Comando Provinciale, potenziato dall’istituzione della sala operativa e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, con il trasferimento della sede del Comando Provinciale e dei Reparti monzesi dalla storica caserma di via Manzoni al comnando in Piazza Diaz, inaugurata lo scorso 6 luglio alla presenza del comandante generale il generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

Infine, il Generale Screpanti ha formulato gli auguri al Colonello Querqui sottolineando come la sua pregressa esperienza al Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria potrà contribuire ad un consolidamento delle articolazioni specialistiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, per il quale, peraltro, è già stata avanzata un’ulteriore proposta di potenziamento in termini di risorse umane e tecniche.