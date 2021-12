Marco Odorisio è il nuovo questore di Monza

Cambio al vertice della questura di Monza e Brianza. Il dottor Michele Davide Sinigaglia, primo questore brianzolo dall'istituzione dell'ente, andrà a guidare la questura di Cremona. Sinigaglia che ha ricopert l'incarico dal 14 aprile 2019, per quasi tre anni, cede il timone a Marco Odorisio che fino ad ora ha guidato la questura di Pordenone. E il nuovo questore sarà effettivo in via Montevecchia dai primi di gennaio.

Il questore Sinigaglia, in polizia dal 1989, per ventotto anni ha lavorato a Milano. Dopo aver guidato diversi uffici, dalla Prevenzione Generale, alla Divisione di Polizia Amministrativa e dopo essere stato Capo del Personale, e aver diretto diversi commissariati, nel 2017 è stato promosso Dirigente Superiore. A Milano ha concluso, come capo di Gabinetto e poi vicario la parte "milanese" della sua carriera. Dal 2017, per oltre un anno, in qualità di consigliere ministeriale aggiunto, Sinigaglia ha lavorato alla costituzione della nuova Questura di Monza che è stato il primo ad aver diretto.

Chi è il nuovo questore Odorisio

Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Marco Odorisio, 56 anni, è nato a Bari. Laureato in giurisprudenza, nel 1985 ha iniziato a frequentare a Roma, presso l’allora Istituto Superiore di Polizia, il 2° Corso Quadriennale per Funzionari di Polizia, venendo nominato in data 4.11.1990 Vice Commissario. Nel 1990 è stato assegnato alla Questura di Venezia dove ha diretto l’U.P.G. e S.P. e l’Ufficio Scorte fino a fine giugno 1993.

Diversi gli incarichi dirigenziali tra Marghera, Jesolo e Vicenza dove ha guidato i poliziotti della Squadra Mobile. Poi il trasferimento a Verona e a Venezia come dirigente della Squadra Mobile Distrettuale. Dal settembre 2009 al gennaio 2010 ha frequentato a Roma, presso la Scuola Superiore della Polizia di Sato, il 25° Corso Formazione Dirigenziale, al termine del quale è stato nominato Primo Dirigente mentre nel 2012 è poi salito in "cattedra", come docente presso la scuola Superiore di Polizia, 101° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, nella disciplina “ I metodi e gli strumenti per la conduzione delle attività di Polizia nei vari contesti operativi”. Nell'agosto 2014 è stato nominato Vicario del Questore di Venezia e dall'aprile 2018 guida la questura di Pordenone. Ora ad attenderlo il nuovo incarico a Monza.

Odorisio nella sua carriera ha già collezionato un centinaio di riconoscimenti tra Encomi Solenni, Encomi e Parole di Lode per le attività d’indagine al contrasto della Criminalità e disimpegnato numerosissimi servizi di O.P. di svariata natura, dalle manifestazioni sportive a quelle di carattere politico ed occupazionale.