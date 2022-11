Un fiore sulla panchina rossa per Valeria, uccisa a colpi di pistola dal marito in auto

Una rosa rossa sulla panchina contro la violenza sulle donne. In memoria di Valeria, uccisa con diversi colpi di pistola il 19 aprile del 2018 dal marito da cui si stava separando mentre era in auto, ferma al semaforo. E di tutte quelle donne vittime di abusi e maltrattamenti.

"Un fiore per non dimenticare" così a Bovisio Masciago si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un fiore sulla panchina rossa di corso Italia proprio lì dove il 19 aprile 2018 Valeria Bufo era stata brutalmente uccisa.

"Oggi in quello stesso luogo, dove ora c'è una panchina rossa per sensibilizzare i cittadini, il sindaco Giovanni Sartori si è recato per portare una rosa insieme all'assessore Alice Brambilla, che ha la delega alle Pari Opportunità. Con loro anche Nicoletta Bufo, sorella della vittima, accompagnata dal marito Ernesto Pollastri" spiegano dal municipio.

"Il ricordo di quel femminicidio è ancora vivo nella nostra comunità - afferma il sindaco -, portare un fiore è un atto dovuto. Un gesto per una donna vittima di violenza, accompagnato anche da un pensiero dedicato a tutte quelle donne che ancora subiscono maltrattamenti e che non trovano il coraggio di denunciare".