Operaio precipita dal tetto di un cantiere in centro: soccorso 39enne in via Camperio

Incidente sul lavoro a Monza, in pieno centro, nel pomeriggio di lunedì 21 dicembre. Un uomo di 39 anni, originario della Bergamasca, operaio presso una ditta edile, è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere caduto dal tetto di uno stabile in ristrutturazione in via Camperio.

L'allarme è scattato intorno alle 16 e in centro Monza sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con ambulanza e automedica accorse in codice rosso insieme a carabinieri e polizia locale. Secondo quanto al momento ricostruito l'operaio - per cause ancora in corso di accertamento - sarebbe precipitato dal tetto, cadendo da un'altezza di tre o quattro metri. Trasferito d'urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza, l'uomo non risulta in pericolo di vita.

In via Camperio insieme alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i tecnici dell'Ats che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'infortunio.