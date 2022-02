"Grazie all'operatore ecologico che pulisce anche dove non è di sua competenza"

"Un grazie all'operatore ecologico che lavora nella zona di piazza Diaz a Monza. E' una persona davvero speciale, che tiene al nostro quartiere e pulisce anche dove non sarebbe di sua competenza. Ci dispiace che dopo poche ore la maleducazione di qualcuno vanifichi il suo lavoro".

Questo il messaggio giunto alla redazione di MonzaToday domenica mattina da un monzese che vive vicino ai giardinetti degli Artigianelli. "Sono uscito presto e mi sono imbattuto nell'operatore ecologico che stava pulendo un'area che è diventata alla mercè dei vandali - racconta -. Come sempre è preciso e puntuale. Ma poi mi sono stupito quando l'ho visto pulire anche nei pressi del silos dove in realtà non sarebbe di sua competenza. In silenzio con la ramazza ha raccolto l'immondizia della serata di movida". Il monzese si è quindi avvicinato all'operatore ecologico e gli ha chiesto come mai pulisse anche dove, in realtà, non dovrebbe.

"La sua risposta mi ha lasciato a bocca aperta - prosegue -. Mi ha detto che è brutto vedere la sporcizia in giro per la città". E in quella zona purtoppo la maleducazione è diffusa: i giardinetti e le aree limitrofe, spesso al centro di episodi di cronaca per spaccio e microcriminalità, vengono presi di mira anche dai vandali. La mattina l'operatore ecologico trova di tutto, naturalmente fuori dai cestini.

Bottiglie frantumate, cartoni della pizza, lattine, frutta. "Dobbiamo dire grazie al nostro operatore ecologico. Perchè ogni mattina raccoglie quello che maleducati e incivili gettano per terra, e già nelle prime ore del pomeriggio purtroppo il degrado ritorna. Ma lui non demorde e continua a fare di tutto per rendere il nostro rione pulito e accogliente".