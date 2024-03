Incendio nella scuola di estetica: maxi intervento dei pompieri

Secondo le prime informazioni sarebbe stato un problema ai cavi elettrici dell'impianto fotovoltaico a causare l'incendio che nella giornata di oggi, mercoledì 13 marzo, intorno alle 11, ha interessato il tetto dell’edificio del Poliestetico di Milano, un centro di formazione professionale a Paderno Dugnano.

Sul posto, in via dell’Industria angolo con via Alessandrina, sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza insieme ai colleghi di Rho e Sesto San Giovanni, e il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con due ambulanze e un'automedica.

Studenti e professori sono stati immediatamente evacuati e nessuno, secondo quanto riferito da MilanoToday, avrebbe manifestato gravi sintomi da intossicazione. Solo tre studentesse - di 14, 16 e 18 anni - sono state visitate sul posto.