Roberto, il pallavolista brianzolo truffato dalla 'fidanzata' per 15 anni

Per 15 anni è stato convinto di essere fidanzato con una modella brasiliana. Non si sono mai visti ma la bellissima Maya, come si faceva chiamare, si è fatta regalare circa 700mila euro nel corso degli anni. Protagonista di questa love story con truffa, scoperta da Le Iene, è il giocatore di volley originario della Brianza Roberto Cazzaniga. Il pallavolista, che ha iniziato a muovere i primi passi nel volley proprio a Monza, attualmente milita in Serie B a Gioia del Colle, ma in passato ha vestito anche la maglia della Nazionale di Pallavolo, con cui vinse l'oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2009.

Nel corso della relazione fasulla, lo sportivo ha cercato di aiutare economicamente questa fantomatica ragazza, al punto da prosciugare il suo conto in banca e indebitarsi. Cazzaniga comunicava con la ragazza, che come foto social utilizzava quella della modella Alessandria Ambrosio, attraverso un'amica comune.

Tra aiuti economici e regali, tra cui figurano anche un'Alfa Romeo Mito, il pallavolista ha speso circa 700mila euro per la fidanzata "fantasma" fino a quando, spinto dai compagni di squadra, ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza. Secondo quanto scoperto durante le indagini, a raggirare Cazzaniga sarebbe stata la presunta amica comune, Manuela, probabilmente aiutata dal fidanzato carabiniere e da una seconda donna residente in Sardegna, Valeria.

Una carriera iniziata a Monza

Nel 1995 Cazzaniga inizia la sua carriera con la pallavolo nelle giovanili della Pro Victoria Monza e nella stagione 1995-96 viene promosso in prima squadra, dove rimane per quattro annate giocando nel camipionato di serie B2. Poi a Milano nella stagione 2000-01 il debutto in serie A1 con il Milano appunto, poi il Ducato e infine viene ingaggiato dalla Gabeca di Montichiari e poi a Crema. Club nel quale milita per cinque stagioni, tutte in Serie A2.

La carriera prosegue fino alla serie A1 nel 2017-1018. Nel 2006 poi le prime convocazioni in Nazionale con la quale, nel 2009, vince la medaglia d'oro ai XVI Giochi del Mediterraneo.