Il quartiere dove sono "spariti" 60 parcheggi: tra cantieri e posti riservati è il caos

A Monza a San Biagio è caos parcheggi. Nell’arco di poche settimane ai residenti, ai lavoratori e ai commercianti sono stati "sottratti" 60 posti auto. 60 parcheggi gratis tra le vie Volta, Cantù, Borghetto e Rivolta che sono stati in parte destinati ai lavoratori del tribunale e in parte ai cantieri edili già programmati in quella zona.

Naturalmente è scoppiato il caos, soprattutto nelle ore di punta, soprattutto in concomitanza dell’orario di ingresso e di uscita dei bimbi da scuola. A subire il disagio anche i commercianti, con i clienti che spesso si lamentano: difficile trovare un posteggio e in tanti optano per il parcheggio selvaggio in seconda o anche terza fila, con il rischio di prendere la multa. Il problema è finito anche in consiglio comunale. A presentare un’interrogarazione il consigliere di minoranza Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) che proprio poche settimane fa aveva già sollevato il problema. La preoccupazione adesso è che, come già annunciato dall’amministrazione comunale alcuni mesi fa, anche alcune vie del quartiere vedranno la rivoluzione dei parcheggi : addio alle strisce bianche per far posto a quelle blu.

“Capisco che il comune deve dare i permessi per l’occupazione del suolo pubblico alle aziende impegnate nei cantieri – ha spiegato Galbiati -. Ma mettere le strisce blu in questa parte della città sarebbe devastante. Soprattutto in questo momento”.

Ma l’assessore alla Viabilità Giada Turato ha confermato che, comunque, anche a San Biagio arriverà il parcheggio a pagamento. Infatti nel progetto della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto c’è l’istituzione di 8 Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU). Si tratta del: centro; stazione; Snb Carlo - San Gottardo; San Biagio; Villa Reale; San Gerardo-Borgo Bergamo; polo sportivo; ospedale-Parco. Un progetto già partito ad agosto in centro e che domenica 15 ottobre inizierà anche nella zona della stazione. L’assessore Giada Turato ha confermato che l’intervento verrà realizzato anche a San Biagio, ma al momento non ha fornito ancora una tempistica.