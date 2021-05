A Monza parcheggi gratis per chi ha i veicoli elettrici

A Monza parcheggi gratis sulle strisce blu per i veicoli elettrici. Una bella notizia per gli automobilisti alle nuove modalità di mobilità ecologica. L’Amministrazione comunale di Monza, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile, ha deciso di regalare la sosta sulle strisce blu.

Per ottenere il “pass” i proprietari delle auto elettriche devono inviare una email a permessi@monzamobilita.it, allegando il libretto del veicolo. Sarà rilasciata un’apposita autorizzazione per la sosta valida esclusivamente sulle strisce blu, ad eccezione dei parcheggi in struttura di via Martiri delle Foibe, Parco Porta Monza e Ospedale San Gerardo.

“L’esenzione al pagamento del parcheggio è un vantaggio importante per la mobilità sostenibile, soprattutto per chi si sposta in città e parcheggia la macchina in centro - spiega l’Assessore alla Mobilità Federico Arena - Con questo provvedimento puntiamo a fare la nostra parte per il rispetto dell’ambiente e per incentivare l’innovazione sostenibile”.