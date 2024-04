Guidava con la patente irregolare: denunciato un 22enne

Denunciato perché in possesso di una patente irregolare.

È accaduto negli scorsi giorni a Brugherio, quando una pattuglia della polizia locale è stata inviata dalla centrale operativa in via Enrico Toti per un incidente stradale che ha coinvolto un 22enne di origini egiziane e domiciliato a Baranzate, alla guida di Alfa Romeo 147, e un veicolo Suzuki regolarmente in sosta.

Alla richiesta dei documenti, il ragazzo ha però fornito agli agenti una patente di guida rilasciata in Libia Libia a dicembre 2023 ed esibito nel contempo un permesso di soggiorno per richiedenti asilo in Italia rilasciato a giugno 2023. Lo stesso ragazzo avrebbe inoltre dichiarato di non aver mai lasciato il territorio italiano da giugno 2023.

Rilevate le difformità relative alla data di emissione della patente di guida, dopo ulteriori controlli gli agenti hanno pertanto proceduto con il sequestro penale del documento di guida e all'identificazione e alla denuncia a carico del ragazzo.