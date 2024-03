Video con abusi sessuali su neonati e bambini: cinque arresti per pedopornografia

Avevano in casa una grande quantità di materiale pedopornografico. Inducevano bambini, anche tra i 7 e gli 8 anni, a compiere atti sessuali in streaming che venivano registrati. Condividevano video di abusi sessuali ai danni di neonati. Ma non solo. La polizia ha arrestato in flagranza di reato cinque persone. Uno di loro avrebbe commesso abusi per anni su due bambine sue parenti e su una loro amichetta.

Gli agenti hanno eseguito 21 perquisizioni tra le province di Milano, Como, Lodi, Monza, Pavia e Varese. Il materiale trovato, tra video e registrazioni, ha permesso di documentare quanto i cinque facevano. Le perquisizioni informatiche su telefoni, chat e il sequestro dei dispositivi, sono state decisive.

L'indagine è nata su impulso del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale a seguito di una segnalazione a livello internazionale su degli utenti italiani coinvolti nella detenzione e nella diffusione del materiale. L'indagine è stata diretta dalla Procura di Milano e svolta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica del capoluogo lombardo