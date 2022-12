Il paese brianzolo dove si aspetta l'autobus dentro un'opera d'arte

A Caponago l'attesa diventa un piacere. Immersi in pensiline trasformate in opere d'arte. Un tripudio di forme e di colori per regalare un tocco di originalità ad angoli, altrimenti asettici, del piccolo comune del vimercatese che conta poco più di 5mila abitanti. La chiesa, le case, il cielo azzurro sopra il paese. Così è stata decorata la pensilina dell'autobus in via Silvio Pellico. Un progetto che riguarderà anche le altre 4 pensiline presenti in paese.

"Il progetto è nato mesi fa ed è stato fortemente voluto dal comune di Caponago - spiega il sindaco Monica Buzzini sul suo profilo Facebook -. Con l'obiettivo di riqualificare le 5 pensiline del paese, trasformandole in opere d'arte tutte riguardanti la storia, l'architettura, le caratteristiche di Caponago stesso".

Un modus operandi che non è nuovo a Caponago. "Questa modalità di trasformare spazi o arredi maltrattati attraverso l'arte e la bellezza creata insieme ai giovani cittadini ha radice lontane per Il comune di Caponago - ha aggiunto -. E così eccoci qui, in via Silvio Pellico c'è un nuovo ‘pezzo’ di questa mostra pubblica. Un grazie ai ragazzi che hanno contribuito con le loro idee e a Simone Brullo che le ha realizzate".