La droga in auto e le piante di marijuana sul terrazzo, due ragazzi in manette

La droga in auto - cinquanta grammi tra hashish e marijuana - e poi una piccola coltivazione di "erba" a casa, sul terrazzo. Con i vasi con germogli alti oltre un metro che sporgevano rigogliosi dalla ringhiera. E poi un kit per il riscaldamento e il trattamento delle piante per fare in modo che il "pollice verde" fruttasse anche guadagni assicurati con lo smercio di droga a chilometro zero. E così in manette, a Cesano Maderno, sono finiti due ragazzi italiani di 20 e 22 che ora dovranno rispondere dei reati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il controllo e la scoperta

I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno effettuato un controllo su un’auto di passaggio con a bordo i due ragazzi. Anzichè fermarsi il veicolo inizialmente ha accelerato e poi ha arrestato la marcia. La perquisizione ha portato a trovare 50 grammi tra hashish e marijuana all'interno dell'abitacolo e i controlli poi sono proseguiti a casa dei due giovani.

Nell'abitazione di uno dei due ragazzi sono stati scoperti altri 50 grammi di hashish oltre a bilancini di precisione, mentre nell’appartamento del conducente i carabinieri hanno rinvenuto una piccola coltivazione di marijuana nel terrazzo, con tanto di kit per il riscaldamento e il trattamento delle piante. Per i due sono scattate le manette e in attesa del processo sono stati disposti gli arresti domiciliari.