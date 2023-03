Quelle piante pericolanti che non vengono tagliate da 2 anni

La prima segnalazione risale al marzo 2021 quando Roberto Civati, coordinatore del Controllo di vicinato di Monza, aveva inviato un’email agli uffici comunali competenti per segnalare la presenza di pioppi pericolanti alla Boscherona. E proprio due anni fa era crollato un pioppo in mezzo alla strada tranciando i cavi elettrici. Civati, che ben conosce quella zona di Monza, in quell’occasione aveva specificato che già in passato erano cadute altre piante, e parecchi pioppi del filare lungo la via Boscherona erano pericolanti. Non solo in quella zona del quartiere, ma anche lungo il tratto di via Tagliamento tra via Stradella e via Boscherona.

A due anni di distanza, proprio nei giorni scorsi a causa del forte vento, il problema si è ripetuto. “Lunedì mattina in via Boscherona - spiega Roberto Civati a MonzaToday -. Tre piante secche e pericolanti che proprio nelle settimane precedenti avevo segnalato sono cadute in strada. Purtroppo dopo le segnalazioni di due anni fa non sono stati eseguiti interventi e lunedì tre piante sono cadute. L’anno scorso, inoltre, alcune piante si erano incendiate perché secche. Il fuoco era stato alimentato dal vento perché esistevano ancora le ceneri calde di una grigliata del giorno precedente”.

Il vento di lunedì sera a Monza e in Brianza ha creato diversi danni: in via Milazzo è caduta una pianta danneggiato alcune auto parcheggiate. Sono giunti sul posto i pompieri e gli agenti della polizia locale di Monza che hanno chiuso la via. In via Boito un palo della luce, a causa del forte vento, si è inclinato verso una palazzina. Anche in questo caso sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco.