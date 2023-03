Per il vento cade una pianta sulle auto e si piega un palo della luce

Alberi sradicati, pali della luce che si sono inclinati pericolosamente verso le case. Questi sono solo alcuni dei numerosi interventi dei vigili del fuoco di Monza in seguito al forte vento che ieri, lunedì 27 marzo, si è abbattuto su Monza e sulla Brianza.

A Monza in via Milazzo è caduta una pianta danneggiato alcune auto parcheggiate. Sono giunti sul posto i pompieri e gli agenti della polizia locale di Monza che hanno chiuso la via. Sempre ieri a Monza in via Boito un palo della luce, a causa del forte vento, si è inclinato verso una palazzina. Anche in questo caso sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco.

Il palo della luce inclinato (Foto Bennati)

Numerosi gli interventi dei pompieri a Monza e in Brianza, in particolare dalle 22 a mezzanotte. Circa 15 le situazioni di emergenza a causa del vento che in tarda serata ha visto impegnati i pompieri del comando di Monza. Nella maggior parte dei casi le richieste di soccorso hanno riguardato la rimozione di rami e alberi caduti e la messa in sicurezza di parti di edifici rese pericolanti dal forte vento. Le richieste di soccorso sono pervenute principalmente dal capoluogo provinciale e dalla zona nord di Carate Brianza.