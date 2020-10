Atti osceni con una ragazza nuda in un giardinetto a Monza, multa da 10mila euro

Una ragazza completamente nuda, sdraiata in un giardinetto pubblico, in centro, e un giovane intento ad orinarle addosso. Accanto a loro altri due ragazzi impegnati a scattare fotografie per immortalare la scena. A fare da sfondo la Procura e intorno la Monza delle vie del centro e della movida, in un venerdì sera di inizio ottobre, con i passanti, le luci e il viavai di persone.

Non era nemmeno mezzanotte quando lo scorso 9 ottobre i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza sono intervenuti in via Solera dove hanno sorpreso la coppia intenta a compiere atti osceni in luogo pubblico. Ed è scattata immediatamente una sanzione che ammonta a 10mila euro. Ad accendere i riflettori su quanto accaduto è stato lo stesso protagonista, ventiseienne residente a Lissone, che ha pubblicato sui social con "licenze poetiche" dal gusto personale il racconto della serata e di come l'uscita poi sia finita in caserma, lanciando anche una raccolta fondi per chiedere un aiuto economico per pagare la sanzione.

"Nonostante le conseguenze sono orgoglioso di esser un rappresentante della libertà sessuale nella mia città" annuncia nel post. "Risultato? Una notte in caserma più una multa di diecimila euro per atti osceni in luogo pubblico. Ho 60 giorni per pagarla e il mio conto è in rosso" ammette presentando il link per effettuare una donazione (sul conto online figurano già 45 euro). "Dopo anni passati a donarvi le mie parole ora chiedo il vostro aiuto, un minuscolo contributo da parte di ciascuno potrebbe salvarmi da questa situazione. Me lo merito? A voi la scelta. Cambierò? No".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E infine "credo nella legge italiana, ma penso che dietro l'applicazione di essa dovrebbe esserci un umano e non un robot che addossa diecimila euro di multa a un ventiseienne senza reddito fisso".