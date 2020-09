Monza, la piscina chiude per qualche giorno: alla Pia Grande arriva un nuovo gestore

La piscina Pia Grande di Monza chiude per qualche giorno. A seguito del contenzioso avviato nel mese di giugno con la società Sport Management SpA per gravi inadempimenti contrattuali, il Centro Natatorio Pia Grande di via Murri a partire da lunedì 7 settembre chiuderà in attesa della ripresa delle attività con un nuovo gestore.

L'accesso per le attività di nuoto libero e le iniziative sportive riprenderà molto probabilmente a partire dalla fine della prossima settimana, assicura l'amministrazione comunale. A gestire l'impianto ci sarà un nuovo gestore.