La pista ciclopedonale e il giardinetto tra ruderi e lampioni spenti

Un angolo di verde e di mobilità lenta nel cuore del quartiere di San Giuseppe trasformato in un angolo di abbandono e di degrado. La denuncia arriva da un cittadino che ha inviato alla redazione di MonzaToday la segnalazione. "Area attrezzata verde con cascina pericolante che 'vigila sulla pista ciclabile e minidiscarica di quartiere in via Silva tra i numeri civici 7 e 9 - scrive il monzese -. Questo è un angolo molto utilizzato del quartiere, peccato che si trovi in questo stato".

Pedalate o passeggiate tra rifiuti non raccolti, e giochi per i più piccoli con davanti la cascina diroccata sono per il monzese uno spettacolo che Monza non merita. "Già in passato avevo sollecitato le altre amministrazioni a intervenire, soprattutto per quanto riguarda il rudere - prosegue -. Anche se di proprietà privata va comunque messo in sicurezza prima che succeda qualcosa di grave. Peraltro ci sono anche segnalazioni di persone senza fissa dimora che utilizzerebbero quel rudere per ripararsi. Sulla questione ho già sollecitato anche la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto". Inoltre c'è anche un problema di sicurezza. Con alcuni lampioni spenti nell'area del parcheggio che creerebbero disagio a chi la sera passa in quella parte di Monza.